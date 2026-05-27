Accoltellamento in viale XX Settembre | in tre condannati a quattro anni di carcere

Notizia in breve

Tre uomini sono stati condannati a quattro anni di carcere ciascuno per aver accoltellato e pestato un uomo in viale XX Settembre nel 2022. La vittima, di origine kosovara, è rimasta ferita durante l'aggressione. La sentenza è stata emessa dal Tribunale, che ha riconosciuto le responsabilità degli aggressori. I tre imputati sono stati giudicati colpevoli di aver commesso il reato di lesioni aggravate e aggressione.