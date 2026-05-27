Accoltellamento in viale XX Settembre | in tre condannati a quattro anni di carcere
Tre uomini sono stati condannati a quattro anni di carcere ciascuno per aver accoltellato e pestato un uomo in viale XX Settembre nel 2022. La vittima, di origine kosovara, è rimasta ferita durante l'aggressione. La sentenza è stata emessa dal Tribunale, che ha riconosciuto le responsabilità degli aggressori. I tre imputati sono stati giudicati colpevoli di aver commesso il reato di lesioni aggravate e aggressione.
Quattro anni di reclusione per l’accoltellamento e il pestaggio di un uomo in viale XX Settembre nel 2022: è la condanna emessa dal Tribunale per ciascuno dei tre aggressori della vittima, un connazionale originario del Kosovo. In tutto 12 anni di carcere. Come riporta il Piccolo, la decisione è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
A Pub Fight That Turned Into a Street Execution
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