S aranno Greta Scarano e Nicolas Maupas i volti delle cerimonie di apertura e chiusura del Festival del Cinema di Venezia 2026, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre. Una novità per la kermesse diretta da Alberto Barbera: è la prima volta di un duo sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema. George Clooney sarà alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, per ricevere il Leone d’oro X Leggi anche › Maggie Gyllenhaal è presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026 Scarano e Maupas presenteranno la serata inaugurale di mercoledì 2 settembre e quella conclusiva di sabato 12 settembre, durante la quale verranno assegnati il Leone d’Oro e gli altri premi ufficiali della Mostra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore di Un professore e la regista del gioiello La vita da Grandi saranno i padroni di casa il 2 e il 12 settembre

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