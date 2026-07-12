Ieri mattina, nella clinica ‘Villa Maria’ di Cotignola, è deceduto don Alfiero Nannini, 79 anni. Da diversi anni era parroco nelle chiese di San Giorgio a Villa Vezzano e del Sacro Cuore di Gesù a Zattaglia, entrambe situate nel territorio di Brisighella.

Si è spento ieri mattina nella clinica ‘Villa Maria’ di Cotignola, don Alfiero Nannini. Da molti anni don Alfiero, 79 anni, era parroco di San Giorgio a Villa Vezzano e del Sacro Cuore di Gesù a Zattaglia, entrambe nel territorio di Brisighella. A darne notizia ieri è stata la Diocesi di Faenza-Modigliana. Nella nota pubblicata il vescovo Mario Toso e il presbiterio si sono uniti al dolore dei familiari e delle comunità parrocchiali di Villa Vezzano e Zattaglia "per la morte del caro don Alfiero Nannini. Affidiamo la vita di don Alfiero alla bontà del Signore Risorto, grati per il suo generoso servizio presbiterale alla Chiesa di Faenza-Modigliana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Alfiero Nannini si è spento ieri a 79 anni

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