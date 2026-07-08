È morto Luigi Colombo | lo storico telecronista sportivo si è spento a 79 anni

È morto Luigi Colombo, storico telecronista sportivo, a 79 anni. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Colombo è stato una figura di riferimento nel giornalismo televisivo dedicato allo sport, con una carriera che si è estesa nel tempo. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e appassionati, riconoscendo il suo ruolo nel panorama mediatico italiano.

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa di Luigi Colombo, figura iconica che ha segnato un’epoca indelebile nella storia della televisione. A 79 anni se ne va un pioniere capace di rivoluzionare il linguaggio del racconto sportivo: a lui si deve, infatti, l’invenzione della telecronaca a due voci, un format sperimentato negli anni d’oro di Telemontecarlo insieme a leggende come José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli. Con oltre 550 partite internazionali commentate, tre Olimpiadi e tre edizioni dei Campionati Europei al suo attivo, Colombo non è stato solo un telecronista di straordinaria competenza, ma un innovatore capace di portare nelle case degli italiani il grande calcio estero con uno stile sempre elegante ed ironico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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