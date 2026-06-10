Addio a Patrizia Caselli | a 66 anni si è spento il volto caro della tv anni Ottanta e Novanta

Patrizia Caselli, volto noto della televisione negli anni Ottanta e Novanta, è morta a Milano all’età di 66 anni. Era affetta da una malattia da tempo.

Si è spenta a Milano, all’età di 66 anni, Patrizia Caselli. Il volto noto della tv anni Ottanta e Novanta era da tempo malata. Attrice e conduttrice, stava combattendo con un tumore al polmone di stadio 3, diagnosticato nel 2024. Il decesso è avvenuto per complicazioni cardiache ieri al Policlinico di Milano. La sua carriera iniziata a Milano in tv, era nata nel 1960. Volto Rai e delle reti private, Patrizia aveva partecipato a Bella d’estate, La rete, Detto tra noi e Se fosse.. In carriera ha condiviso il palco con nomi come Walter Chiari e Luciano Rispoli. Negli ultimi anni era tornata sul piccolo schermo come opinionista in alcuni programmi Mediaset. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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