Da domani i quarti PalaDozza verso il tutto esaurito Fantinelli lotta contro la lombalgia

Domani sera il PalaDozza ospiterà la prima gara dei quarti di finale tra la Fortitudo e Avellino, con il palazzetto che si prevede sarà sold out. La squadra di Attilio Caja torna in campo dopo la regular season, con la sfida che si ripeterà anche sabato per la seconda partita. Nel frattempo, uno dei giocatori principali sta affrontando una lombalgia, mentre la tifoseria si prepara a sostenere i propri beniamini in questa fase decisiva.

Vigilia di playoff per la Fortitudo, da domani, si torna a parlare di basket giocato. Alle 20,30 in un PalaDozza da tutto esaurito, la formazione di Attilio Caja ospiterà Avellino in gara-uno dei quarti, bissata già sabato da gara-due. Nella Effe continua a destare un po’ di preoccupazione la condizione di Fantinelli alle prese con la lombalgia. Scontato che il capitano sia in campo. Tutto da verificare il rendimento dopo tanti giorni di stop. Più spazio e maggiore responsabilità a Gianluca Della Rosa, con il play che ha preso in mano la regia. Dall’altra parte senza gli infortunati Mussini e Dell’Agnello, Avellino si presenterà al PalaDozza con Blake Francis.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da domani i quarti. PalaDozza verso il tutto esaurito. Fantinelli lotta contro la lombalgia Notizie correlate Leggi anche: Fortitudo, fattore PalaDozza. Si va verso il tutto esaurito Leggi anche: Ancona Comics & Games da record: dopo il boom di sabato, la domenica corre verso il tutto esaurito Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fortitudo, fattore PalaDozza. Si va verso il tutto esaurito; Fortitudo, l'ex Pini: Nessuno è immune al Paladozza ma noi pensiamo a fare il nostro gioco; Fortitudo, ora testa ad Avellino. Parte la rincorsa alla promozione; Fortitudo fattore PalaDozza Si va verso il tutto esaurito. Sport Channel 214. . Grande: "Il PalaDozza sarà una bolgia, ma Avellino non ha paura" L'Avellino Basket si prepara alla sfida playoff contro la Fortitudo Bologna con un Alessandro Grande in più nel motore: l'esterno irpino ha bruciato le tappe per non - facebook.com facebook