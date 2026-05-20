Per la gara dell’ultima giornata ancora tanti biglietti disponibili Feste già fatte e prezzi alti Non ci sarà il tutto esaurito

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'ultima giornata di campionato, molti biglietti restano ancora disponibili, mentre le feste sono già state celebrate e i prezzi sono elevati. Con questa situazione, non si prevede il tutto esaurito allo stadio. Dalle fonti ufficiali del club non arrivano dati precisi, ma si sa che sabato il botteghino di Casteldebole non potrà mostrare il cartello di ‘sold out’. La vendita dei biglietti procede con numeri ancora aperti, contrariamente a quanto accaduto in altre occasioni.

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Tutto esaurito? No grazie. Così va il mondo, ma soprattutto così va la prevendita di Bologna-Inter. Dati ufficiali da Casteldebole non trapelano se non la certezza che sabato il cassiere rossoblù non potrà esibire il cartello del ‘sold out’. Complici una sfida da due squadre con verdetti già scritti e un listino prezzi decisamente extra-lusso (distinti 110 euro, tribuna coperta 165, poltrona gold 200) non c’è stata la caccia al biglietto che a Casteldebole auspicavano. Soprattutto nei settori più nobili e costosi: non a caso si trovano ancora tagliandi sia nei distinti che in tutti i settori della tribuna. La scorsa stagione Bologna-Inter cadde il 20 aprile 2025, giorno di Pasqua, e gli spettatori furono 31. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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