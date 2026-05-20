Per la gara dell’ultima giornata ancora tanti biglietti disponibili Feste già fatte e prezzi alti Non ci sarà il tutto esaurito

Per l'ultima giornata di campionato, molti biglietti restano ancora disponibili, mentre le feste sono già state celebrate e i prezzi sono elevati. Con questa situazione, non si prevede il tutto esaurito allo stadio. Dalle fonti ufficiali del club non arrivano dati precisi, ma si sa che sabato il botteghino di Casteldebole non potrà mostrare il cartello di ‘sold out’. La vendita dei biglietti procede con numeri ancora aperti, contrariamente a quanto accaduto in altre occasioni.

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