Il TFA ordinario per la formazione dei docenti precari è al centro di un dibattito in Italia, con critiche rivolte ai costi elevati del sistema. La questione si intreccia con interessi economici e con la tutela dei lavoratori precari. Di fronte a questa situazione, sono stati proposti percorsi alternativi di formazione, che hanno generato confronti tra le diverse modalità di accesso all'insegnamento. La discussione riguarda anche le implicazioni economiche e le modalità di selezione dei candidati.

Il dibattito sulla formazione docenti si accende attorno al TFA ordinario, un sistema spesso criticato per i suoi costi elevati. Tra interessi economici e la necessità di tutelare i lavoratori precari, emerge lo scontro con i nuovi percorsi alternativi.Il grande bluff del TFA e la guerra a INDIRE: quando la formazione diventa un mercimonio sulla pelle dei precariDietro il purismo accademico di chi difende a oltranza il "mitico" TFA ordinario si nasconde un business milionario fatto di tasse universitarie esorbitanti e "corsettini" online per superare quiz ad hoc. Il modello INDIRE fa paura perché rompe i giocattoli dei mercanti della scuola.Le lotte accanite e la guerra fratricida a cui si assiste tra colleghi del TFA ordinario e docenti del percorso INDIRE sono il risultato avvelenato di sedimentate strategie di speculazione economica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - TFA ordinario: il business nascosto dietro la formazione dei docenti precari

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