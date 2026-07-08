Immissioni in ruolo docenti 2026 | scadenze diverse per sostegno e posto comune Il Punto di Sonia Cannas

Le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027 sono in attesa dell’autorizzazione del contingente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Solo dopo questo passaggio e la pubblicazione delle istruzioni operative sarà possibile procedere. Le scadenze differiscono tra le assunzioni per il sostegno e quelle per il posto comune.

Le immissioni in ruolo per il 202627 sono in attesa dell’ultimo passaggio preliminare: l’autorizzazione del contingente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la pubblicazione della nota con le istruzioni operative. A fare il punto è Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, intervenuta a Question Time su Orizzonte Scuola TV. Secondo Cannas, gli Uffici scolastici regionali potranno avviare le procedure, si attende comunque il contingente. “Siamo in attesa del contingente dei posti che verranno autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e della nota con le istruzioni operative, la cui bozza è già stata visionata dai sindacati”, spiega. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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