Doppio canale di reclutamento docenti | obiettivo assunzioni da GPS sia sostegno che posto comune Il Punto di Mario Pittoni
Il Dipartimento Istruzione della Lega ha annunciato l’attivazione di due canali di reclutamento per i docenti, uno tramite le graduatorie provinciali per le supplenze e l’altro attraverso le procedure ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato. Questa strategia riguarda sia il sostegno che il posto comune. La proposta è stata presentata da un responsabile del partito, già presidente di una commissione parlamentare. Nessuna informazione aggiuntiva sui tempi o sui criteri di selezione.
Mario Pittoni Responsabile Dipartimento Istruzione Lega Già Presidente Commissione Cultura Senato ci propone il punto sul doppio canale di reclutamento dei docenti. Il decreto PA 2025 ha sospeso l’applicazione di alcuni limiti imposti dalla norma sui concorsi, se pubblicati entro il 31 dicembre 2025 anche qualora le graduatorie vengano approvate nel corso del 2026. E con l’ultima Manovra il Governo si è impegnato a valutare la sospensione o la limitazione dell’indizione di nuovi concorsi per profili professionali già presenti in graduatorie vigenti, privilegiandone lo scorrimento. Mario Pittoni afferma “La continuità didattica agevola l’approfondimento delle caratteristiche del singolo alunno, aiutando a individuarne le attitudini su cui lavorare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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