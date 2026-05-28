Doppio canale di reclutamento docenti | obiettivo assunzioni da GPS sia sostegno che posto comune Il Punto di Mario Pittoni

Notizia in breve

Il Dipartimento Istruzione della Lega ha annunciato l’attivazione di due canali di reclutamento per i docenti, uno tramite le graduatorie provinciali per le supplenze e l’altro attraverso le procedure ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato. Questa strategia riguarda sia il sostegno che il posto comune. La proposta è stata presentata da un responsabile del partito, già presidente di una commissione parlamentare. Nessuna informazione aggiuntiva sui tempi o sui criteri di selezione.