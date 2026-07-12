SANTA CROCE Una distesa di venti metri di rifiuti abbandonati in una traversa di via Fermi nella zona industriale di Santa Croce. In mezzo all’ammasso anche pelli in putrefazione con il serio rischio – con il caldo di questi giorni – di gravi conseguenze sanitarie. La segnalazione arriva dal consigliere comunale Enzo Oliveri del gruppo Asma Next che ha "girato un video e informato il sindaco". "Accertato che il sindaco ha guardato il mio video e si è reso conto del grosso problema da risolvere speravo che chiamasse la Geofor per fare piazza pulita – scrive Oliveri – Invece questa mattina (ieri, ndr) ho ricontrollato e i rifiuti sono ancora sul posto e ho scattato nuove foto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distesa di rifiuti abbandonati: "Ci sono anche pancali di pelli. Rischio conseguenze sanitarie"

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Rifiuti abbandonati a Solarino, il sindaco Spada: Nessuno sconto per i fitusi che inquinano

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