Rifiuti abbandonati sulle colline di Iseo | 4.600 euro di multa e rischio di sospensione delle patente

Un uomo è stato scoperto mentre abbandonava rifiuti tra i prati di una località collinare di Iseo. La polizia ha verificato che si trattava di un comportamento illecito e ha multato l’autore con una sanzione di 4.600 euro. Oltre alla multa, potrebbe essere disposta la sospensione della patente di guida. La zona è nota per il suo paesaggio naturale e viene monitorata per prevenire atti di inciviltà.

Iseo (Brescia), 29 aprile 2026 – Si aggirava per una delle località collinari più belle di Iseo e senza alcun rispetto gettava rifiuti tra i prati. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Iseo hanno individuato il responsabile di un abbandono illecito di rifiuti avvenuto nei giorni scorsi nella località Dossello della frazione di Clusane d’Iseo. https:www.ilgiorno.itvideorifiuti-abbandonati-a-iseo-il-video-ahw1r7ff La segnalazione. L'attività investigativa ha preso avvio a seguito di una specifica segnalazione arrivata dal Comune di Iseo. I militari dell'Arma hanno accertato che un 65enne residente nella bergamasca, si era accostato in prossimità di una scarpata alla guida di un fuoristrada, gettando volontariamente un sacco nero contenente rifiuti urbani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati sulle colline di Iseo: 4.600 euro di multa e rischio di sospensione delle patente Notizie correlate Caravaggio, auto rubate, rifiuti abbandonati e guida in stato di ebbrezza con patente revocata: raffica di denunce e oltre 5.600 euro di multeDue interventi distinti della polizia locale hanno portato al recupero di veicoli e merce rubata e al fermo di un automobilista ubriaco a bordo di... Rifiuti abbandonati in un bosco a Vetralla, denunciato: rischia fino a 18mila euro di multaI carabinieri forestali hanno trovato in località Ponte del Crognolo sette sacchi con plastica, carta, indumenti e rifiuti domestici Rifiuti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Emergenza rifiuti. Raffica di segnalazioni in tutto il territorio; Rifiuti sul Piave, il sindaco Mosole sbotta: Vergognoso. Serve un cambio di mentalità; Tari 2026 a San Mauro: sconti, scadenze e Tarip rimandata. Ecco cosa cambia davvero. Rifiuti abbandonati: 46 violazioniControlli più serrati e un sistema di vigilanza rafforzato per contrastare l’abbandono dei rifiuti. È questa la linea adottata ... lanazione.it Rifiuti abbandonati: ecco come premiare chi è virtuosoModena, 16 gennaio 2026 – Leggiamo con grande stupore le parole del consigliere Bignardi, in rappresentanza del Partito Democratico, sulla questione rifiuti. Sentire parlare oggi di ’sistema ... ilrestodelcarlino.it Gilistro denuncia l’emergenza rifiuti abbandonati lungo provinciali e statali in Sicilia: danni al turismo e al cicloturismo nel Sud-Est dell’isola #Ambiente - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati per strada, numeri choc a Foggia: immortalati 3600 illeciti in meno di 8 mesi x.com