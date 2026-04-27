Spiagge affollate il bagno tra una distesa di rifiuti

Con l’avvicinarsi della stagione balneare prevista per il 23 maggio, le spiagge sono già affollate di bagnanti. Tuttavia, si segnalano problemi legati alla presenza di rifiuti sulla battigia, che rendono difficile il bagno e l’accesso alle aree di balneazione. Nel frattempo, si cercano ancora assistenti ai bagnanti per garantire la sicurezza e il servizio durante l’estate. Le autorità stanno lavorando per completare i lavori di sistemazione e pulizia delle spiagge prima della riapertura ufficiale.

Effettuare i lavori necessari in vista della riapertura ufficiale della stagione balneare del 23 maggio ma anche riuscire a trovare personale importante come quello degli assistenti ai bagnanti. Mentre il Comune di Brindisi fissa l’avvio della pulizia del litorale a qualche giorno prima della partenza stagionale, con l’arrivo delle belle giornate, l’organizzazione del litorale del capoluogo diventa tema sempre più attuale. Ieri assalto alle spiagge pubbliche, ma tutte ancora una distesa di rifiuti portati dalle mareggiate invernali: da Cala Materdomini, alla baia di Punta Penne fino al litorale di Torre Giancola, per citarne solo alcune. I rifiuti Plastica, catrame, tonnellate di legno in tronchi e in rami, reti, galleggianti e tanto altro sversato in mare.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Spiagge affollate, il bagno tra una distesa di rifiuti Notizie correlate Leggi anche: Mareggiate e piogge violente, il ciclone Harry trasforma le spiagge in una distesa di rifiuti A Napoli con il sole 400mila turisti, spiagge affollate a PasquettaTempo di lettura: 2 minutiC’è chi, approfittando del primo sole, non ha esitato ad affollare le spiagge di Napoli. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Calda primavera, spiagge affollate e primi bagni in mare. Calda primavera, spiagge affollate e primi bagni in mareA Rimini dopo la Maratona, turisti e appassionati si rifocillano in spiaggia. Ma il richiamo è già forte anche per chi cerca solo qualche ora di relax ... rainews.it 2 novembre in Puglia: tra tradizione nei cimiteri e spiagge affollate per il caldo anomaloUn clima quasi estivo porta turisti e residenti in spiaggia a Bari spiagge affollate a Bari mentre due pugliesi su tre si recano nei cimiteri per il 2 novembre Un 2 novembre insolito in Puglia, dove ... lagazzettadelmezzogiorno.it