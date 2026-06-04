Discarica a cielo aperto tra le Macere e i Pratoni del Vivaro | l' indignazione corre sui social
Tra le Macere e i Pratoni del Vivaro si trova una discarica a cielo aperto, visibile lungo la strada che collega i due punti. Le immagini e le segnalazioni condivise sui social mostrano cumuli di rifiuti abbandonati, creando un panorama di degrado ambientale. La comunità esprime forte sdegno e preoccupazione per la lunga presenza di questa discarica illegale.
La pazienza della comunità sembra aver superato il limite di guardia. Attraverso i canali social si moltiplicano le segnalazioni e lo sdegno per la grave situazione di degrado ambientale che da troppo tempo affligge il tratto stradale che collega le Macere nel comune di Artena (Rm) ai Pratoni del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
"Rifiuti abbandonati, vie nel degrado". L’indignazione corre sui socialSul web si diffonde un appello di numerosi cittadini che chiedono di riposizionare i cassonetti dell’indifferenziata lungo le strade del centro.
"Via Lughese, una discarica a cielo aperto"Un residente ha segnalato la presenza di circa venti sacchi di immondizia abbandonati sulla via Lughese, tra via Minarda e via Castel Falcino, una...
Si parla di: Discarica a cielo aperto tra le Macere e i Pratoni del Vivaro: l'indignazione corre sui social.
L’assalto degli incivili ai Pratoni: Basta discariche a cielo apertoSporcizia ovunque. Cartoni delle pizze, lattine abbandonate, piatti in plastica di qualche ristorante take away. Il quadro desolante è quello dell’area dei Pratoni. Il comportamento da incivili è dei ... lanazione.it
Ai Pratoni del Vivaro rigenerazione sostenibile per il territorioRoma, 21 set. (askanews) – Sostenibilità, inclusione, sviluppo sociale ed economico. Sono le parole d’ordine al centro del lavoro che ha portato ai Pratoni del Vivaro, area naturale dei Castelli ... affaritaliani.it