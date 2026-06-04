Discarica a cielo aperto tra le Macere e i Pratoni del Vivaro | l' indignazione corre sui social

Da frosinonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le Macere e i Pratoni del Vivaro si trova una discarica a cielo aperto, visibile lungo la strada che collega i due punti. Le immagini e le segnalazioni condivise sui social mostrano cumuli di rifiuti abbandonati, creando un panorama di degrado ambientale. La comunità esprime forte sdegno e preoccupazione per la lunga presenza di questa discarica illegale.

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La pazienza della comunità sembra aver superato il limite di guardia. Attraverso i canali social si moltiplicano le segnalazioni e lo sdegno per la grave situazione di degrado ambientale che da troppo tempo affligge il tratto stradale che collega le Macere nel comune di Artena (Rm) ai Pratoni del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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