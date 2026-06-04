Discarica a cielo aperto tra le Macere e i Pratoni del Vivaro | l' indignazione corre sui social

Notizia in breve

Tra le Macere e i Pratoni del Vivaro si trova una discarica a cielo aperto, visibile lungo la strada che collega i due punti. Le immagini e le segnalazioni condivise sui social mostrano cumuli di rifiuti abbandonati, creando un panorama di degrado ambientale. La comunità esprime forte sdegno e preoccupazione per la lunga presenza di questa discarica illegale.