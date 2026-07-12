Domani i dieci anni dalla scomparsa di Angelo Moni (foto), uno degli imprenditori simbolo del tessuto industriale della Valdelsa, a capo, insieme al cognato Alessandro Salvestrini, di Volentieri Pellenc srl. Una realtà dalle diverse articolazioni, con sedi sia a Poggibonsi che in altre regioni, dalla Sicilia al Veneto e al Friuli, e oggi produttrice di tutte le macchine vendemmiatrici trainate e dell’attrezzatura aerea per la gestione meccanizzata del vigneto per l’intero gruppo Pellenc a livello mondiale. L’anniversario della scomparsa dell’imprenditore ricorre l’11 luglio 2016, ma il ricordo è previsto per domani in due momenti, con i parenti, i dipendenti e gli amici invitati dalla famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci anni fa l’addio a Moni ’Volentieri Pellenc srl’ domani ricorda il fondatore

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