Tor Vergata ricorda Giulio Regeni a dieci anni

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, l'università di Tor Vergata ha organizzato un incontro dedicato alla memoria del ricercatore. L’evento, parte dell’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio Regeni”, ha previsto dibattiti sulla libertà accademica e la proiezione del documentario intitolato “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti istituzionali in un momento di riflessione collettiva.

Cosa: L’incontro commemorativo e di riflessione nell’ambito dell’iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, con dibattiti sulla libertà accademica e la proiezione del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo. Dove e Quando: Presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il 5 maggio 2026. Perché: Per riaffermare con forza l’esigenza di verità e giustizia a dieci anni dalla tragica scomparsa del ricercatore italiano in Egitto, difendendo il diritto inalienabile alla libertà di ricerca. A un decennio di distanza, la memoria non si piega all’oblio ma si trasforma in un monito attivo e vibrante per le nuove generazioni.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Tor Vergata ricorda Giulio Regeni a dieci anni Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’ Notizie correlate Leggi anche: A Roma Tor Vergata iniziativa 'Università per Giulio Regeni' Leggi anche: Regeni, Roma Tor Vergata aderisce all'iniziativa nazionale 'Le università per Giulio' Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Roma Tor Vergata iniziativa 'Università per Giulio Regeni'; Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’; Roma, Tor Vergata per Giulio Regeni: il ricordo del ricercatore per non abituarsi alla banalità del male; Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): 10 anni dopo accademia e istituzioni unite per Regeni. Roma, Tor Vergata per Giulio Regeni: il ricordo del ricercatore per non abituarsi alla banalità del maleL'Università Tor Vergata, di Roma, ha partecipato all'iniziativa Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita Elena ... leggo.it Università, Ceci (Tor Vergata): Momento approfondimento e memoria pubblica su RegeniRoma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'università di Roma Tor Vergata ha aderito immediatamente alla proposta della senatrice a vita Elena Cattaneo ... iltempo.it A Roma Tor Vergata 'Le Università per Giulio Regeni' . x.com A Roma Tor Vergata 'Le Università per Giulio Regeni'. - facebook.com facebook