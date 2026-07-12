Il QuintoQuarto festeggia dieci anni di attività. Il locale è stato aperto nel 2016 da un imprenditore noto per aver fondato anche un altro ristorante, con un focus sulla piadina, un piatto tipico della Romagna. Situato sul porto canale, il QuintoQuarto si distingue per aver mantenuto inalterata la sua offerta nel corso degli anni. La gestione ha continuato ad operare nel settore della ristorazione, focalizzandosi su piatti tradizionali e sulla cucina locale.

Il QuintoQuarto compie dieci anni di vita. Era infatti il 2016 quando Luca Zaccheroni, già fondatore del Maré, decise di aprire un locale sul porto canale, centrato sulla piadina, uno dei simboli più autentici della Romagna. L’idea era portare il prodotto popolare fuori dagli schemi dello street food e dei chioschi tradizionali, trasformandolo nel protagonista di un’esperienza gastronomica da vivere a tavola in uno dei luoghi più caratteristici di Cesenatico. Zaccheroni coinvolse la designer Franca Fiorini, che firmò il progetto degli interni, e lo chef Omar Casali, già alla guida della cucina di Maré, con il quale venne sviluppata una proposta capace di unire il linguaggio della cucina d’autore con quello della piadina romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di attività al ’QuintoQuarto’

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