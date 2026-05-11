Il 2026 segna il decimo anniversario della Casa dell’Energia, un centro che dal 2016 si occupa di promuovere iniziative legate all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. In questo periodo, sono stati avviati numerosi programmi di formazione, incontri pubblici e progetti di ricerca nel settore energetico. La struttura si trova in una città toscana e ha coinvolto enti pubblici, aziende e cittadini in varie attività.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Dieci anni di attività per la Casa dell’Energia. Il progetto del centro urbano di Arezzo ha preso il via nel 2016 con la riqualificazione dell ’ex fonderia Bastanzetti per recuperare una struttura in degrado e in stato di abbandono nel pieno cuore della città, gettando le basi per costituire uno spazio pubblico che è rapidamente diventato un modello di rigenerazione urbana riconosciuto a livello territoriale e nazionale. L’anniversario rappresenta il momento per stilare un primo bilancio dei risultati conseguiti in un percorso dove un rudere industriale è stato trasformato in un moderno polo dedicato a transizione energetica, sostenibilità, innovazione e partecipazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 2016-2026: dieci anni di attività per la Casa dell’Energia

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