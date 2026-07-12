Dieci anni fa, un'omicidio nel fiume ha sconvolto l’Alta Valle del Tevere. La vittima, una donna uccisa in un femminicidio. Il killer, condannato, ha ottenuto la semilibertà. I familiari della vittima esprimono rabbia per questa decisione. La data del delitto è ancora ricordata come un episodio tragico. Nessun dettaglio sulle modalità dell’omicidio o sull’identità dell’assassino è stato diffuso. La vicenda rimane al centro delle polemiche sulla gestione delle condanne.

di Claudio Roselli Sono trascorsi dieci anni esatti dall’orribile delitto che sconvolse l’opinione pubblica dell’Alta Valle del Tevere e non solo: l’ omicidio di Katia Dell’Omarino, inserito nella categoria dei femminicidi. E il suo assassino, salvo la parentesi notturna, è adesso di fatto un uomo libero. Il cadavere della donna (che avrebbe compiuto 40 anni il novembre successivo) venne scoperto la mattina del 12 luglio 2016, un martedì, da un passante sulla scarpata del torrente Afra all’altezza del ponte San Francesco a un chilometro dal centro urbano della città lungo la strada per la Montagna e Montecasale. L’autore del fatto, avvenuto in piena notte, aveva dapprima fatto ricorso ai pugni, poi con un martello aveva inferto i colpi mortali sulla testa di Katia, una volta uscito dall’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci anni dal delitto del fiume. La rabbia dei familiari di Katia per la semilibertà concessa al killer

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