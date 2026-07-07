Dopo quasi dieci anni, uno dei responsabili degli stupri sulla spiaggia di Miramare nel 2017 potrebbe ottenere la semilibertà. La richiesta è stata presentata dai legali. La notte tra il 25 e il 26 agosto 2017, quattro giovani nordafricani commisero violenze su una turista polacca e su una transessuale peruviana, coinvolgendo anche un'aggressione con ferite al fidanzato. La condanna è stata definitiva, e ora si valuta la possibilità di un possibile rilascio anticipato.

Rimini, 7 luglio 2026 – È stata una delle notti più buie e violente di Rimini. La notte tra il 25 e il 26 agosto del 2017, nel giro di poche ore, quattro ragazzi nordafricani stuprarono una giovane turista polacca sulla spiaggia di Miramare e picchiarono a sangue il suo fidanzato, poi violentarono sulla Statale una transessuale peruviana. Tre dei componenti del “branco“, due fratelli marocchini e un nigeriano – tutti minorenni e residenti nella provincia di Pesaro e Urbino – furono arrestati una settimana dopo. L’unico maggiorenne del gruppo, Guerlin Butungu, un congolese arrivato in Italia nel 2015 come un permesso di soggiorno per motivi umanitari, riuscì a scappare prima che la Squadra mobile della polizia di Rimini fermasse anche lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni dagli stupri in spiaggia, presto Butungu uscirà dal carcere: “Abbiamo chiesto la semilibertà”

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