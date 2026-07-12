Un giovane di 19 anni è stato accoltellato nella notte a Crema e, dopo essere stato trasportato in ospedale, è deceduto. L’aggressione è avvenuta nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, dove è stato ferito al torace da più fendenti. Al momento, sono stati fermati tre persone in relazione all’evento. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un 19enne egiziano, Youssef Rama Abdelaziz, è stato accoltellato nella notte a Crema: raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri: hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile, o i responsabili, del delitto. Al momento non si conoscono né il movente dell’aggressione né la identità della vittima. Ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una 'resa dei conti' fra bande di stranieri presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Diciannovenne accoltellato a Crema muore in ospedale: tre fermati

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Cremona, 19enne accoltellato muore in ospedale: è caccia al responsabile

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