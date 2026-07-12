Crema diciannovenne accoltellato muore in ospedale
Un ragazzo di 19 anni è deceduto all'ospedale Maggiore dopo essere stato accoltellato ieri sera nel parcheggio di un supermercato Conad in viale Repubblica a Crema. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23.15, durante un alterco tra più persone. La vittima è stata colpita con un'arma da taglio e trasportata in ospedale, dove è morta poco dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.
È morto all'ospedale Maggiore un ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.15 nel parcheggio di un supermercato Conad in viale Repubblica a Crema, in provincia di Cremona, dove vi è stato uno scontro tra un gruppo di persone. Il giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori, è stato più volte accoltellato. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al torace. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i carabinieri. Gli investigatori sono al lavoro per dare un volto all'aggressore. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne
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