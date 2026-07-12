crema diciannovenne accoltellato muore in ospedale

Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni è deceduto all'ospedale Maggiore dopo essere stato accoltellato ieri sera nel parcheggio di un supermercato Conad in viale Repubblica a Crema. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23.15, durante un alterco tra più persone. La vittima è stata colpita con un'arma da taglio e trasportata in ospedale, dove è morta poco dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.