Diciannovenne accoltellato a Crema muore in ospedale | l’aggressione nel parcheggio di un supermercato Il sindaco | Servono più agenti

Da open.online 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni egiziano è stato ferito da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, a Crema. L’aggressione è avvenuta nella notte e il ragazzo è deceduto in ospedale. Il sindaco ha commentato che sono necessari più agenti di polizia.

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Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema. Raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile, o i responsabili, del delitto. Sconosciuti movente e aggressore. Al momento non si conoscono né il movente dell’agguato né l’identità dell’aggressore. Ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una « resa dei conti » fra bande, presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. 🔗 Leggi su Open.online

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Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

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