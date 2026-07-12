Diciannovenne accoltellato a Crema muore in ospedale | l’aggressione nel parcheggio di un supermercato Il sindaco | Servono più agenti

Un giovane di 19 anni egiziano è stato ferito da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, a Crema. L’aggressione è avvenuta nella notte e il ragazzo è deceduto in ospedale. Il sindaco ha commentato che sono necessari più agenti di polizia.

Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema. Raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile, o i responsabili, del delitto. Sconosciuti movente e aggressore. Al momento non si conoscono né il movente dell’agguato né l’identità dell’aggressore. Ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una « resa dei conti » fra bande, presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. 🔗 Leggi su Open.online

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Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

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Crema, 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercato: il giovane muore in ospedaleUn giovane di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema, nella provincia di Cremona.

Temi più discussi: Cremona, 19enne accoltellato muore in ospedale: è caccia al responsabile; Ventenne accoltellato: morto al Pronto soccorso, caccia all'assassino; Ancora sangue a Crema: ucciso un 20enne a coltellate; Milano, 55enne accoltellato fuori da un bar. L'aggressore: Divertente, appena esco lo rifaccio.

A #Crema, nella notte, un 19enne egiziano è stato accoltellato. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, poi è morto in ospedale. In corso le indagini dei Carabinieri. Al momento non si c x.com

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