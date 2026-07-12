L’Accademia dei Fisiocritici ha annunciato il calendario di DestateVI, una rassegna musicale estiva. Sono previste due serate nella corte a cielo aperto dell’Accademia, situata nel centro storico. La manifestazione mira a offrire un contributo artistico alla stagione estiva senese. Le serate si svolgeranno all’interno di uno spazio suggestivo all’aperto, ideale per le esibizioni musicali. La proposta si inserisce nel programma culturale della città, con un focus su musica e arte.

L’ Accademia dei Fisiocritici offre il suo contributo artistico all’estate senese. Presentato il calendario di DestateVI, due serate per una collaudata rassegna estiva propone quest’anno due serate musicali nella suggestiva corte a cielo aperto dell’Accademia. Due concerti, due atmosfere diverse. Si comincia il 23 luglio "E cambieremo il mondo" (ore 21) Terra mia Tribute band canta Pino Daniele. Un progetto di Umberto Folleri e Max Amazio nato nel 2014 che omaggia la musica e poesia del grande cantautore napoletano, navigando tra i testi e le armonie che il cantautore partenopeo ci ha regalato dal 1977. Il concerto accompagna il pubblico in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - DestateVi ai Fisiocritici. Musica all’Accademia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accademia Chigiana ’Isole’, un’estate in musicaA Siena torna l’Accademia Chigiana con il festival ‘Isole’, un evento estivo dedicato alla musica.

Accademia Chigiana. Le ’Isole’ della musicaIl Festival della Chigiana è ripreso ieri con un concerto dedicato a Hans Werner Henze, il compositore al centro delle celebrazioni di quest’anno.

Si parla di: DestateVi ai Fisiocritici. Musica all’Accademia.

DestateVi ai Fisiocritici. Musica all’AccademiaDue serate con il tributo a Pino Daniele e ’Rotte d’autore’ tra Italia, Brasile e Usa. Incontro con le ricchezze dell’Accademia, visita alla mostra sulla Valdichiana. lanazione.it

’Destatevi!’ ai Fisiocritici. Spettacoli sotto la balenaUn calendario variegato di appuntamenti per il mese di luglio: ecco una nuova (la quarta) edizione di Destatevi!, la rassegna estiva fatta vivere dall’Accademia dei Fisiocritici, ovvero serate ... lanazione.it