A Siena torna l’Accademia Chigiana con il festival ‘Isole’, un evento estivo dedicato alla musica. La manifestazione non si limita a una sequenza di concerti, ma propone un percorso tra vari appuntamenti musicali. La programmazione include diverse esibizioni, creando un itinerario musicale che si svolge durante tutta l’estate. L’obiettivo è offrire un’esperienza fluida e articolata, senza interruzioni tra gli eventi.

Un’altra grande estate di musica, a Siena. "Non una somma di eventi, ma una navigazione tra gli eventi". Così il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani, ha introdotto la dodicesima edizione dell’International Festival & Summer Academy, ieri pomeriggio a Palazzo Chigi Saracini. Primo appuntamento pubblico per Riccardo Coppini, da poco presidente della Fondazione Chigiana: "L’Accademia sta attraversando una stagione straordinaria, patrimonio della città e della comunità internazionale". E proprio il legame tra queste due dimensioni, l’una cittadina e l’altra mondiale, è uno dei fili conduttori dell’attività chigiana. Sempre in dialogo tra orizzonti e realtà diverse, capace di attraversare linguaggi e mondi musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accademia Chigiana ’Isole’, un’estate in musica

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Chigiana 2026: Siena diventa unisola di musica

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