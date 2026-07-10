Accademia Chigiana Le ’Isole’ della musica

Il Festival della Chigiana è ripreso ieri con un concerto dedicato a Hans Werner Henze, il compositore al centro delle celebrazioni di quest’anno. Per tutto il fine settimana si susseguono eventi musicali, con esecuzioni di opere e sessioni di approfondimento. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti di fama internazionale. La rassegna continuerà fino a domenica, offrendo un calendario ricco di concerti e incontri con i musicisti.

Un lungo fine settimana di appuntamenti per il Festival della Chigiana, ripartito ieri da Hans Werner Henze, il compositore al quale quest’anno è dedicato lo speciale focus sul contemporaneo: nella chiesa di Sant’Agostino, il dialogo con Henze è proseguito con i due capolavori "Cantata della fiaba estrema" (su testo di Elsa Morante) e "Le miracle de la rose" (da Jean Genet): teatro musicale "immaginario", dove parola, visione e suono si intrecciano in una dimensione scenica sospesa. Protagonisti Maria Eleonora Caminada, soprano, e il clarinettista Alessandro Carbonare, con il Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini" (diretto da Lorenzo Donati) e il Chigiana Chamber Ensemble. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Chigiana Festival 2026, Siena diventa unisola di musica

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