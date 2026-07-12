Degrado urbano ad Ardea topi e serpenti vicino alle case

A Ardea, residenti segnalano la presenza di topi e serpenti vicino alle abitazioni, in aree pubbliche trascurate. La questione riguarda lo stato di degrado urbano e la mancanza di manutenzione ordinaria. La situazione ha provocato proteste tra gli abitanti, che chiedono interventi immediati per la sicurezza e il ripristino delle condizioni di vivibilità nelle zone interessate. La questione è al centro delle discussioni politiche locali.

Ardea – La gestione del territorio e la manutenzione ordinaria tornano al centro del dibattito politico a causa del forte malcontento per lo stato in cui versano diverse aree pubbliche. La situazione di incuria in cui si trova il centro storico e, in particolare, le zone adiacenti agli immobili di proprietà dell’ente locale, ha sollevato pesanti critiche da parte delle opposizioni. Al centro della polemica ci sono i ritardi accumulati negli interventi di sfalcio della vegetazione e di pulizia delle strade, che stanno provocando disagi prolungati ai residenti. La denuncia della consigliera sulla situazione del centro storico. A sollevare il caso è la consigliera comunale Edelvais Ludovici, che ha descritto uno scenario di profondo abbandono che non riguarda soltanto i punti nevralgici ma si estende a tutto il nucleo antico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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