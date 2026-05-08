A Sofignano un cane è stato aggredito da un lupo nelle vicinanze delle abitazioni. L'evento si è verificato durante le ore diurne, sollevando interrogativi sulla modalità di movimento del predatore. Le autorità comunali stanno valutando quali misure adottare per tutelare gli animali domestici e prevenire ulteriori incidenti simili nella zona.

? Domande chiave Come si è mosso il predatore per colpire in pieno giorno?. Quali misure adotterà il Comune per proteggere gli animali domestici?. Perché il confine tra bosco e case è diventato così pericoloso?. Chi gestirà il monitoraggio del lupo nelle zone abitate?.? In Breve L'aggressione è avvenuta nella mattinata di giovedì 7 maggio vicino alle abitazioni.. La sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli invita alla prudenza e alla responsabilità.. Il Comune collabora con organismi specializzati per il monitoraggio del territorio collinare.. L'episodio evidenzia la vulnerabilità dei cani di piccola taglia nelle aree boschive.. Un lupo ha aggredito e trascinato via un cane di piccola taglia nella mattinata di giovedì 7 maggio, in una zona di Sofignano situata a brevissima distanza dalle abitazioni private.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Sofignano: lupo aggredisce un cane vicino alle case

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