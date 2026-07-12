Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il club riproporrà l’inno di Peppino Di Capri al Maradona all’inizio del prossimo campionato. Il presidente del Napoli ha partecipato ai funerali dell’artista, ricordando i molti anni di amicizia e collaborazioni. Ha spiegato che il progetto prevede di rivisitare il brano storico per renderlo omaggio durante le partite.

Aurelio De Laurentiis annuncia il progetto di rivisitare l’inno storico di Peppino Di Capri per riproporlo al Maradona quando inizierà il campionato. Il presidente del Napoli ha partecipato ai funerali dell’artista scomparso, ricordando decenni di amicizia e collaborazioni. De Laurentiis: l’inno storico torna al Maradona. De Laurentiis ha colto l’occasione per rendere omaggio al cantante con parole dense di emozione. L’intenzione è quella di rivisitare il brano degli anni ’80 che rappresentava il Napoli in quella era, trasformandolo in un tributo moderno per lo stadio. Il presidente ha raccontato l’incontro casuale avvenuto nel 1967 a Ischia, quando aveva appena 18 anni, e come da allora il legame si fosse consolidato nel tempo, estendendosi alle famiglie: “Nel ’67, avevo 18 anni, e casualmente ci incontrammo ad Ischia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis ricorda Peppino Di Capri e propone l’omaggio: succederà al Maradona

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