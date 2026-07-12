Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato ai funerali di Peppino Di Capri, svoltisi nell’isola dell’arcipelago campano. Durante l’occasione, ha espresso il desiderio di rivisitare e riproporre al pubblico il suo inno dedicato al Napoli al stadio Maradona. Di Capri è deceduto nelle ultime ore, suscitando commozione tra i presenti.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era presente questo pomeriggio ai funerali di Peppino Di Capri che si sono svolti nell’isola dell’arcipelago campano. De Laurentiis fa una promessa ai tifosi del Napoli legata a Peppino Di Capri. De Laurentiis ha ricordato il celebre cantante, scomparso all’età di 86 anni, con un discorso e ha parlato anche di un momento che vorrebbe far rivivere ai tifosi del Napoli presenti allo stadio Maradona durante la prossima stagione: “ Peppino ha fatto l’inno degli anni ’80 del Napoli, vorrei rivisitarlo per riproporlo al Maradona quando inizierà il campionato. Lo immagino ora alla corte del Signore con il suo pianoforte e una coppa di champagne per brindare all’eternità “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Laurentiis, il ricordo di Peppino Di Capri: “Vorrei rivisitare il suo inno del Napoli e riproporlo al Maradona”

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