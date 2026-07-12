De Bruyne rassicura i tifosi del Napoli sul ritorno in piena forma

Da justcalcio.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kevin De Bruyne ha confermato che tornerà a giocare dopo aver concluso la sua stagione, che era stata interrotta da diversi infortuni. Il giocatore ha comunicato questa notizia ai tifosi, rassicurandoli sulla sua ripresa futura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Breaking: Kevin De Bruyne ha rassicurato i tifosi del Napoli “Tornerò” dopo che la sua stagione colpita da infortuni si è finalmente conclusa venerdì. Dopo aver lottato con un infortunio alla coscia per la maggior parte della stagione 2025-26, De Bruyne è tornato per gli ultimi tre mesi della stagione del Napoli prima di partecipare alla Coppa del Mondo con il Belgio. Ha aiutato la sua nazionale a raggiungere i quarti di finale in quella che probabilmente sarà la sua ultima apparizione al torneo, mentre il Napoli è arrivato secondo in Serie A dopo aver fallito nel mantenere il titolo. De Bruyne ha collezionato solo 18 presenze in campionato con il Napoli nella sua stagione d’esordio e altre tre in Champions League, dove il Napoli è stato eliminato nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

È TORNATO DE BRUYNE! I TIFOSI DEL NAPOLI GLI MANDANO UN MESSAGGIO

Video È TORNATO DE BRUYNE! I TIFOSI DEL NAPOLI GLI MANDANO UN MESSAGGIO

Notizie e thread social correlati

Lukaku rassicura il Belgio: “Sono in piena forma”Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN dal Belgio, affermando di essere in piena forma fisica.

De Bruyne ai tifosi del Napoli: “Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”Kevin De Bruyne ha chiesto ai tifosi del Napoli di consentirgli una pausa, affermando che tornerà in campo successivamente.

Argomenti più discussi: Bill Ward dei Black Sabbath si mostra in sedia a rotelle: Ve lo annuncio con tristezza, ma non sono malato; De Bruyne rassicura: Sto bene, lasciatemi fare una pausa e poi tornerò!; Belgio, De Bruyne rassicura il Napoli: Ho bisogno di riposare, poi tornerò. Allegri punta ancora su di lui; Cagliari, arriva Harry Winks: rinforzo per Pisacane, visite mediche a inizio settimana.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web