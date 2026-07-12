De Bruyne rassicura i tifosi del Napoli sul ritorno in piena forma

Kevin De Bruyne ha confermato che tornerà a giocare dopo aver concluso la sua stagione, che era stata interrotta da diversi infortuni. Il giocatore ha comunicato questa notizia ai tifosi, rassicurandoli sulla sua ripresa futura.

Breaking: Kevin De Bruyne ha rassicurato i tifosi del Napoli “Tornerò” dopo che la sua stagione colpita da infortuni si è finalmente conclusa venerdì. Dopo aver lottato con un infortunio alla coscia per la maggior parte della stagione 2025-26, De Bruyne è tornato per gli ultimi tre mesi della stagione del Napoli prima di partecipare alla Coppa del Mondo con il Belgio. Ha aiutato la sua nazionale a raggiungere i quarti di finale in quella che probabilmente sarà la sua ultima apparizione al torneo, mentre il Napoli è arrivato secondo in Serie A dopo aver fallito nel mantenere il titolo. De Bruyne ha collezionato solo 18 presenze in campionato con il Napoli nella sua stagione d’esordio e altre tre in Champions League, dove il Napoli è stato eliminato nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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È TORNATO DE BRUYNE! I TIFOSI DEL NAPOLI GLI MANDANO UN MESSAGGIO

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