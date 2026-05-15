Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN dal Belgio, affermando di essere in piena forma fisica. L’attaccante del Napoli ha voluto rassicurare i tifosi e la nazionale sulla sua condizione attuale. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute delle sue possibilità di essere convocato per le prossime partite. Il giocatore ha anche commentato brevemente il suo stato di salute e la sua preparazione atletica, senza entrare in dettagli specifici.

Romelu Lukaku torna a parlare dal Belgio. L’attaccante del Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della finale di Coppa del Belgio, vinta dall’Union Saint-Gilloise contro l’Anderlecht, club in cui il centravanti è cresciuto. Il belga ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, dopo la scelta di proseguire il percorso di preparazione con lo staff medico della nazionale. L’obiettivo resta ritrovare la miglior condizione in vista dei prossimi impegni internazionali e del Mondiale. Lukaku ha spiegato di sentirsi bene e di essere vicino alla conclusione del programma di lavoro: “Al momento va tutto molto bene. Sono in piena forma e sto ultimando la preparazione con lo staff medico della nazionale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku rassicura il Belgio: “Sono in piena forma”

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