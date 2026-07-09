Assegnazioni provvisorie docenti 2026 27 | domanda dal 10 luglio ore 15 ATA dal 23 luglio Requisiti e deroghe
Le domande per le assegnazioni provvisorie degli insegnanti dell’anno scolastico 202627 saranno aperte dal 10 luglio alle 15, mentre quelle per il personale ATA dal 23 luglio. Le date, ancora soggette a conferma, verranno ufficializzate dal Ministero dopo le ultime revisioni dei documenti. Le procedure prevedono requisiti specifici e possibilità di deroghe, ma i dettagli precisi verranno comunicati successivamente.
Assegnazioni provvisorie a.s. 202627: le date provvisorie. dal 10 luglio ore 15 domanda docenti. 23 luglio – 4 agosto domanda ATA. Le date saranno confermate dal Ministero dopo gli ultimi ritocchi ai documenti. Il possesso di uno dei sopra riportati motivi costituisce la condizione senza la quale è impossibile presentare domanda, tuttavia non è l’unica, in quanto vanno considerati l’anno e la modalità di assunzione e l’eventuale vincolo triennale provinciale eo inteprovinciale riguardanti i neossunti nonché gli assunti da GPS sostegno, i cui vincoli discendono rispettivamente dall’art. 135 del D.lgs. 592017 e dall’art. 510 del DL 442023. Di seguito, chi potrà presentare domanda di assegnazione con o senza deroga, chi potrà farlo con riserva e chi, pur avendo presentato domanda, non potrà partecipare ai movimenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegnazione provvisoria 2026/27: come si calcola il punteggio Regole, figli e precedenze
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