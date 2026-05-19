CPIA 2026 2027 al via le iscrizioni | scadenza al 1° giugno proroga possibile fino al 15 ottobre per i casi motivati Patto Formativo entro il 25 novembre NOTA
Sono aperte le iscrizioni per il CPIA 20262027, con la scadenza prevista per il primo giugno. È possibile chiedere una proroga fino al 15 ottobre, in presenza di motivazioni valide. I richiedenti devono presentare il Patto Formativo entro il 25 novembre. La nota ministeriale n. 1212 del 18 maggio fornisce le istruzioni operative da seguire per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti nell’anno scolastico 20262027.
La nota ministeriale n. 1212 del 18 maggio stabilisce le istruzioni operative per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti nell'anno scolastico 20262027. Il documento richiama e conferma le disposizioni della nota n. 7755 del 3 maggio 2019, aggiornando i riferimenti temporali al corrente anno scolastico. L'articolo CPIA 20262027, al via le iscrizioni: scadenza al 1° giugno, proroga possibile fino al 15 ottobre per i casi motivati. Patto Formativo entro il 25 novembre. NOTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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