Il mega data center a Certosa di Pavia all’attenzione della Regione | Una colata di cemento anche la Giunta è perplessa
Il progetto di un grande data center previsto in un'area verde vicino alla Certosa di Pavia ha suscitato l'interesse della Regione. La Giunta regionale, infatti, avrebbe manifestato alcune perplessità sulla localizzazione dell’impianto, che si trova a circa metà strada tra Milano e Pavia, in un Comune con circa cinquemila abitanti. La discussione riguarda principalmente le eventuali conseguenze sull’ambiente e sull’uso del territorio, che si sono aggiunte alle preoccupazioni espresse da altri enti locali.
Certosa di Pavia (Pavia), 18 maggio 2026 – Anche la Giunta regionale lombarda avrebbe espresso le sue perplessità sul mega data center in progetto all’interno di un’area verde a ridosso della Certosa di Pavia, nell’omonimo Comune di cinquemila abitanti a metà strada fra Milano e Pavia. Un piano d’intervento nella zona della Cascina Colombara giudicato dai suoi detrattori come una vera e propria (e inutile) colata di cemento, voluta dal sindaco (Pd) Marcello Infurna tra l’altro a ridosso di un’oasi naturale, quella della Garzaia della Carola che si trova a circa due chilometri. "Nella risposta all'interrogazione del Movimento Cinque Stelle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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