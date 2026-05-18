Il mega data center a Certosa di Pavia all’attenzione della Regione | Una colata di cemento anche la Giunta è perplessa

Il progetto di un grande data center previsto in un'area verde vicino alla Certosa di Pavia ha suscitato l'interesse della Regione. La Giunta regionale, infatti, avrebbe manifestato alcune perplessità sulla localizzazione dell’impianto, che si trova a circa metà strada tra Milano e Pavia, in un Comune con circa cinquemila abitanti. La discussione riguarda principalmente le eventuali conseguenze sull’ambiente e sull’uso del territorio, che si sono aggiunte alle preoccupazioni espresse da altri enti locali.

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