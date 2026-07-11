Il progetto del nuovo centro dati nel Vimercatese prevede la costruzione di un grande complesso di server con una capacità di 300 Megawatt. La proposta ha suscitato proteste tra gli abitanti, che si oppongono alla creazione di un “deserto di cemento”. La zona, nota come la vecchia Silicon Valley locale, rischia di perdere oltre tremila posti di lavoro e di aumentare significativamente l’impatto ambientale. Nessuna decisione è stata ancora presa.

Quella che per decenni è stata la “ Silicon Valley del Vimercatese “, il cuore pulsante dell’eccellenza tecnologica che dava lavoro a oltre tremila addetti ad alta specializzazione, rischia di trasformarsi "in un deserto di cemento e server da 300 Megawatt di potenza elettrica, ad altissimo impatto ambientale e a bassissimo ritorno occupazionale". A lanciare l’allarme è Gigi Redaelli, storico ex segretario provinciale dei metalmeccanici Cisl con responsabilità sui settori high-tech. Insieme a un gruppo di ex dipendenti di Bames e Sem, Redaelli ha sferrato una doppia offensiva istituzionale, depositando osservazioni critiche sia al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, sia al Comune di Vimercate sulla Variante Generale del Piano di Governo del Territorio in fase di adozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Campus Data Center fa paura: "Diciamo no al deserto di cemento"

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