Uno spettacolo di wrestling a Zhengzhou, in Cina, ha registrato il tutto esaurito con almeno diecimila spettatori presenti. I due atleti italiani, Nico Narciso e Bulgari Jr, sono membri del Bologna Wrestling Team e si sono esibiti in questa manifestazione dopo aver partecipato a un evento al teatro Centofiori di via Gorki. La loro performance ha attirato un pubblico numeroso in un contesto internazionale.

Dal teatro Centofiori di via Gorki al Zhengzhou, in Cina, dove si esibiranno davanti ad almeno diecimila persone. E’ la storia di Nico Narciso, al secolo Guglielmo Vespignani e Leonardo Bulgari Junior, due wrestler bolognesi che fanno parte del Bologna Wrestling Team. Nico e Leonardo (18 anni) saranno in Cina da venerdì a domenica prossimi. In tasca, oltre all’eccitazione e alle emozioni legate a questa lunga trasferta, anche le locandine che pubblicizzano il loro spettacolo, in caratteri cinesi. "Un orgoglio per la nostra accademia", fanno sapere dal Bologna Wrestling Team. Nico Narciso e Leonardo Bulgari Junior si sono sfidati, al teatro Centofiori, alla fine di aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle Due Torri alla Cina. Nico Narciso e Bulgari jr: tutto esaurito a Zhengzhou

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