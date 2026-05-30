La tradizione della “sopa coada”, una zuppa fatta con pane, burro e uccelli infestanti, si mantiene viva nella Marca trevigiana. La preparazione di questa pietanza rappresenta un esempio di come si conservano le ricette tradizionali locali. La zuppa, nota anche come “vita da piccione”, richiama le pratiche culinarie di un tempo e si caratterizza per l’uso di ingredienti semplici e accessibili. La tradizione si tramanda da generazioni, mantenendo vivo il legame con le pratiche alimentari storiche della zona.

Riprendiamo, e concludiamo, il viaggio nella golosa Marca trevigiana. Dalla primavera all’estate il passo diventa breve verso l’autunno e qui entra immancabile la stagione dei funghi, di cui un tempo erano fonte generosa i colli del Montello. Da qui l’intuizione di Fernando Raris e Bepo Maffioli, nel 1976, di creare un circuito dedicato di ristoratori che, in stagione, declinavano finferli e porcini in vario modo a tutto menù, ovvero il Cocofungo. Il primo circuito nazionale dedicato a un singolo prodotto da cui, nella stagione invernale, «gemmò» il Cocoradicchio, creato nel 1988, seguito a ruota da un altro circuito gemello, «I ristoranti del radicchio». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vita da piccione: dalle torri alla casseruola

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Io ho annotato i loro nomi. Non certo perché corressi il rischio di votarli. I loro partiti sono la cosa più lontana che esista dalla mia visione della vita. Ma conosco chi li vota pur essendo contrari alla caccia. Sarà una lista utile a boicottare questi irresponsabili. x.com