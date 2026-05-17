Questa sera, circa 450 tifosi rossoblù si riuniscono nel settore ospiti della New Balance Arena per l’ultima trasferta stagionale. La presenza numerosa testimonia la vicinanza dei sostenitori alla squadra anche nelle occasioni di fine campionato. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento fuori casa prima della conclusione della stagione. La carovana di tifosi ha raggiunto il campo in un momento di fermento tra le squadre coinvolte. La manifestazione si svolge senza particolari incidenti o problemi di ordine pubblico.

Alla fine saranno circa 450 i tifosi rossoblù presenti questa sera nel settore ospiti della New Balance Arena in quella che sarà l’ultima trasferta della stagione. Difficile aspettarsene di più in un viaggio che mette in palio davvero poco, al netto della remotissima possibilità di agganciare il settimo posto, scenario che però passerebbe dall’ultima gara casalinga con l’ Inter, per cui si profila già un Dall’Ara pienissimo (se tutto esaurito o meno lo capiremo in settimana, ma non è scontato, visti i prezzi elevati praticati nella circostanza dal club). Oggi sarà invece l’ultimo atto stagionale della Dea davanti ai propri tifosi. In uno stadio che va verso le 23 mila presenze si regista l’appello della Curva Pisani che ieri ha invitato a colorare la New Balance Arena di nerazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La carovana dalle Due Torri. Alla New Balance Arena con 450 sostenitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dream of Isfahan | Timeless Persian Music for Deep Relaxation & Inner Peace | World Music

Sullo stesso argomento

Atalanta Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati alla New Balance Arena: FOTO e VIDEO del pre-partitadi Marco BaridonAtalanta Juve i pullman delle squadre sono arrivati allo stadio: sempre meno all’inizio della gara valevole per la trentaduesima...

Primo set Bayern, l'Atalanta crolla 6-1 alla New Balance ArenaNon c'è partita nella gara di andata degli ottavi di Champions, orobici messi al tappeto dai bavaresi BERGAMO - Non c'è proprio partita alla New...

La carovana dalle Due Torri. Alla New Balance Arena con 450 sostenitoriAlla fine saranno circa 450 i tifosi rossoblù presenti questa sera nel settore ospiti della New Balance Arena in ... sport.quotidiano.net