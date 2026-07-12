Il giocatore tedesco ha giocato 26 partite da titolare, accumulando 2.272 minuti complessivi. Ha fornito 15 assist, senza segnare gol, e ha una media di circa 54 tocchi a partita. Inoltre, recupera in media quasi 4 palloni per gara. La società sta valutando un'offerta di circa 35 milioni di euro per acquisirlo sulla fascia destra.

26 volte da titolare. 2272 minuti totali giocati. zero gol, ma la bellezza di 15 assist serviti. 54.2 tocchi di media con 3.9 palloni recuperati a partita (dati dal sito Sofascore). Julian Ryerson è un terzino destro moderno noto per la sua straordinaria versatilità, intensità fisica e propensione all'assist. Abilissimo anche nel dribbling e nella progressione offensiva. Anche in difesa è un profilo molto solido. Sulla carta è un esterno veramente interessante per il 3-4-2-1 di Amorim, ma servirebbe comunque un investimento importante da parte del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Dalla Germania: il Milan tenta il colpo importante da 35 milioni sulla fascia destra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peccati di gioventù HD | Gli intrighi della figlia contro la matrigna | Film Completo

Notizie e thread social correlati

Amorim cambia i piani del Milan e spunta il vecchio pallino: colpo da 25 milioni sulla fascia destraIl Milan sta valutando un nuovo acquisto sulla fascia destra, con un investimento di circa 25 milioni di euro.

Belghali, nuovo nome per la fascia destra del Milan: il Verona chiede fino a 15 milioniIl Verona ha richiesto fino a 15 milioni di euro per il trasferimento di Rafik Belghali, terzino del club.

Temi più discussi: L’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Ibrahim, montenegrino in Germania. Conquistato da quel 5-0 al Milan; Amichevoli Inter: calendario e dove vederle; Chi è Nicolò Tresoldi, l'attaccante scelto dalla Roma che giocava a tennis con Cobolli: nato a Cagliari ma gioca per la Germania; UFFICIALE - Udinese, dalla Germania arriva Omar Traoré.

Dalla Germania rilanciano il nome di Raphaël Guerreiro! Il portoghese, svincolato dopo l'esperienza al Bayern Monaco, sarebbe stato proposto al Milan. #Milan #Calciomercato #Guerreiro #Amorim #BayernMonaco #SerieA #Rossoneri #Mercato #C x.com

Dalla Germania: interesse del Milan per Kamada, protagonista assoluto al Mondiale con il suo GiapponeCome riportano dalla Germania i colleghi di BILD, il Milan starebbe mostrando interesse e monitorando Daichi Kamada, trequartista del Crystal Palace neo vincitore della Conference League. Il contratto ... msn.com

Dalla Germania: interesse del Milan per KamadaCome riportano dalla Germania i colleghi di BILD, il Milan starebbe mostrando interesse e monitorando Daichi Kamada, trequartista del Crystal Palace neo vincitore della Conference League. Il contratto ... calciomercato.com