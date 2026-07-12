Sibode Dj, noto per il suo stile che combina musica elettronica e elementi di bobalin, afferma che la sua musica è da vivere dal vivo. Dopo aver studiato tromba al Conservatorio Verdi e composizione a Cesena, ha suonato in gruppi punk negli anni ’90. Successivamente, ha collaborato per 13 anni con il Teatro delle Albe come compositore, attore e musicista. È anche socio fondatore dell’Orchestra La Corelli.

Ha studiato tromba al Conservatorio Verdi e composizione a Cesena, alla fine degli anni ’90 ha suonato in diversi gruppi punk romagnoli, ha collaborato per 13 anni come compositore, attore e musicista con il Teatro delle Albe ed è socio fondatore dell’Orchestra La Corelli. Eppure Simone Marzocchi, 43 anni, originario di Castiglione di Cervia e cresciuto nel Ravennate, è soprattutto conosciuto come Sibode Dj. Tutina aderente in lycra, fascia di spugna da tennis anni ’80 e corpo di ballo che definisce "un esercito di baccanti". Sul palco porta loop station, voce, tromba, beatbox, tastiere e tanta ironia. Si definisce "l’inventore dell’electro-bobalin", perché quando non trova le parole preferisce inventarle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla classica al teatro allo show. Sibode Dj e il suo ’electro-bobalin’: "La mia musica? Va vista dal vivo"

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