A Iglesias torna la rassegna musicale I Concerti di Primavera, che si svolgerà dal 3 maggio al 7 giugno nel Teatro Electra. L’evento prevede quattro concerti dal vivo, inseriti nel cartellone “Iglesias Classica”. Questa iniziativa funge da anteprima al Festival Internazionale di Musica da Camera, che si terrà in autunno. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico locale e si inserisce nel calendario culturale della città.

IGLESIAS – Cresce l’attesa per il grande ritorno della rassegna cameristica I Concerti di Primavera, realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias Classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’Associazione Anton Stadler ETS sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. “Giunti all’ottava edizione, I Concerti di Primavera sono pronti a ripartire con una nuova soddisfacente programmazione. Ogni anno lavoriamo a questa rassegna con grande passione, cercando di costruire un viaggio musicale che emozioni e sorprenda. Il Teatro Electra diventa così un luogo speciale, dove la musica prende vita e crea connessioni profonde con il pubblico”, commenta il direttore artistico della rassegna concertistica Fabio Furia.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Iglesias, dal 3 maggio al 7 giugno nel Teatro Electra la grande musica dal vivo con 4 concerti

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