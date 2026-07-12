Il progetto Bind, acronimo di Brescia Innovation District, è stato annunciato per la prima volta il 23 dicembre 2021, in un momento in cui l’Italia stava ancora affrontando le conseguenze della pandemia di Covid-19. Da allora, sono trascorsi cinque anni caratterizzati da periodi di avanzamenti e di interruzioni nel percorso di sviluppo, che hanno coinvolto la Cittadella dell’Innovazione e il Brescia Innovation District. Questi interventi hanno influenzato le strategie di innovazione e crescita economica nella zona.

Era il 23 dicembre del 2021 quando - stavamo vivendo l’ultimo colpo di coda dell’emergenza Covid - per la prima volta i bresciani sentirono parlare del progetto Bind - Brescia Innovation District. All’epoca il nome era un altro - Cittadella dell’Innovazione - ma la sostanza era la stessa. Quella mattina, in un Auditorium Santa Giulia gremito di imprenditori e di rappresentanti delle istituzioni, Csmt e InnexHub, vale a dire le due anime dell’innovazione e del trasferimento tecnologico locale, posero la prima pietra di un percorso che, cinque anni dopo, ha portato alla costituzione della Fondazione Bind e all’individuazione dei suoi organismi di governance e di controllo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Dalla Cittadella dell'Innovazione al Brescia Innovation District, i cinque anni di «stop and go» che ora potrebbero cambiare per sempre i destini dell'industria (e dell'economia) bresciana

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