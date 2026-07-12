Dalla Cittadella dell' Innovazione al Brescia Innovation District i cinque anni di stop and go che ora potrebbero cambiare per sempre i destini dell' industria e del' economia bresciana

Da brescia.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto Bind, acronimo di Brescia Innovation District, è stato annunciato il 23 dicembre 2021, durante la fase finale dell’emergenza Covid. Da allora, i lavori tra la Cittadella dell’Innovazione e il Brescia Innovation District hanno attraversato un percorso caratterizzato da pause e riprese, durato circa cinque anni. Ora, le attività potrebbero subire una svolta definitiva, con possibili cambiamenti nei piani e negli sviluppi previsti per l’area e l’industria locali.

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Era il 23 dicembre del 2021 quando - stavamo vivendo l’ultimo colpo di coda dell’emergenza Covid - per la prima volta i bresciani sentirono parlare del progetto Bind - Brescia Innovation District. All’epoca il nome era un altro - Cittadella dell’Innovazione - ma la sostanza era la stessa. Quella mattina, in un Auditorium Santa Giulia gremito di imprenditori e di rappresentanti delle istituzioni, Csmt e InnexHub, vale a dire le due anime dell’innovazione e del trasferimento tecnologico locale, posero la prima pietra di un percorso che, cinque anni dopo, ha portato alla costituzione della Fondazione Bind e all’individuazione dei suoi organismi di governance e di controllo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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