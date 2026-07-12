Dalla caprese alla gourmet | è ora di Pizza Week

Domani inizia la Pizza Week Milano Edition, che durerà fino a domenica 19 luglio. Durante questa settimana, la città si trasformerà nella capitale della pizza, offrendo diverse varianti dalla classica caprese alle versioni gourmet. L’evento coinvolgerà numerose pizzerie locali, che proporranno menu speciali e promozioni dedicate. La manifestazione mira a celebrare la pizza in tutte le sue forme, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione.

Domani comincia la Pizza Week Milano Edition che per una settimana, fino a domenica 19 luglio, trasformerà il capoluogo in capitale della pizza d’autore tra abbinamenti inediti e cene speciali come quella in programma domani (lunedì 13) da Glory Pop in via Fratelli Bronzetti, guest star Simone De Gregorio (in foto) de La Bolla di Caserta (50 euro a testa con acqua e coperto, prenotazioni sul sito glorypop.it). E creazioni come la pizza inedita che la catena Pizzium, nel locale di via Procaccini, presenta mercoledì 15 luglio (ore 19.30), in collaborazione con l’ Acetaia Giusti per il Balsamico di Modena combinato a prodotti lombardi.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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New York Caprese Pizza from the King Arthur website- flavor bomb

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