La pizza gourmet del momento è giapponese

Da ilpost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La “Tokyo style” è indistinguibile da una pizza napoletana, almeno a prima vista: è molto richiesta a New York, ma se ne parla tanto anche qui Capita spesso che pizze con forme, ingredienti e modalità di preparazione diverse da quelle a cui siamo abituati in Italia ottengano una certa sovraesposizione sui social, diventando la moda gastronomica del momento. Solitamente queste reinterpretazioni portano il nome della città in cui sono state inventate, seguito dal suffisso “style”. Negli ultimi anni è successo per esempio con la “Detroit style”, una pizza in teglia dall’impasto molto alto e bordi coperti di formaggio fuso; e con la “Chicago style”, che più che una pizza ricorda una torta rustica ripiena. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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