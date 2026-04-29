Fermento pizzeria sbarca alla Darsena la pizza gourmet vista mare aperto dalla mattina alla sera

Qualche giorno fa è stata annunciata la riapertura della Darsena a Manfredonia, un luogo molto amato dalla comunità locale. Ora si conosce anche il nuovo progetto: Fermento pizzeria, un locale dedicato alla pizza gourmet vista mare, aperto dalla mattina fino a sera. La nuova gestione ha deciso di puntare su un’offerta culinaria diversa, con un’attenzione particolare alla qualità e all’ambiente.

MANFREDONIA - Quanlche giorno fa avevamo lanciato la notizia, "Riapre la Darsena a Manfredonia, nuova gestione per un luogo speciale amato dai manfredoniani" oggi possiamo svelare una importante novità. Fermento pizzeria contemporanea conquista il mare: sarà il nuovo volto della Darsena di Manfredonia, uno dei luoghi più amati della città, pronto a vivere una nuova stagione all’insegna del gusto e dell’innovazione. Dopo il grande successo registrato da Fermento Pizzeria in Corso Roma 97, la pizzeria guidata da Matteo Scuro compie un passo importante e approda in riva al mare. Una scelta che unisce l’esperienza maturata nel cuore cittadino con il fascino unico della Darsena, da sempre punto di riferimento per residenti e visitatori.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Fermento pizzeria sbarca alla Darsena, la pizza gourmet vista mare, aperto dalla mattina alla sera Notizie correlate Dalla mattina alla sera, ecco come abbinare la gonna in raso con capi essenziali e dettagli di tendenza per look sempre impeccabiliMorbida, luminosa, incredibilmente versatile: la gonna in raso si conferma uno dei capi chiave della Primavera Estate 2026. Nell'ex osteria in riva al lago di Garda ha aperto una pizzeria gourmetDopo lunghi lavori di restyling, il locale che ospitava l'ex "Salfor" è tornato a vivere.