Dal tonfo a Parigi alla vittoria di Wimbledon | tutti i numeri dell' impresa di Sinner

Jannik Sinner ha riconquistato Wimbledon un anno dopo la sconfitta a Parigi, confermando la stessa sequenza di risultati. Dopo aver perso al Roland Garros, ha vinto il torneo sui campi di Londra, ripetendo l’impresa del 2022. La sua vittoria è arrivata in un match che ha concluso senza lasciare spazio a dubbi, segnando un ritorno di successo a Wimbledon. La sua performance si inserisce in una serie di risultati che mostrano una costanza nel percorso sui campi dello Slam.

Déjà vu. A un anno di distanza, Jannik Sinner si ripete. Dal tonfo di Parigi, al successo di Wimbledon, come 365 giorni fa. Un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Jannik resta il re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025 come solo altri dieci giocatori nell'Era Open ci erano mai riusciti dopo monumenti del tennis come Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras e - nel 21° secolo - Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Si tratta del sesto titolo in stagione., È il quinto slam in carriera per Jannik (un traguardo che gli consente di affiancare Rod Laver e John Newcombe nella... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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