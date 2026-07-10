Wimbledon Sinner-Djokovic vale la finale | tutti i numeri della sfida e quando si gioca

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si è conclusa con la qualificazione del tennista serbo alla finale. La partita ha visto Djokovic prevalere in quattro set, con punteggi di 4-6, 6-2, 6-2, 6-4. Sinner ha vinto il primo set, ma Djokovic ha reagito dominando le successive. La finale si terrà tra Djokovic e l’avversario sconosciuto che uscirà dalla semifinale femminile. La sfida si giocherà nel weekend, con orario ancora da definire.

Molto più di una semifinale del torneo dello Slam sull’erba che, di per sé, è già uno straordinario traguardo. La gara tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è stata definita “epocale” dagli stessi inglesi per la grandezza dei due protagonisti ma anche per lo scontro generazionale tra il numero uno del mondo e il campione che ha vinto più di tutti nella storia del tennis il quale ha da poco compiuto 39 anni. La condizione fisica. A quella che potrebbe essere, chi lo sa, l’ultima sfida sull’erba di Wimbledon, sia Jannik che Novak arrivano in un ottimo stato di forma. L’italiano sta recuperando, gara dopo gara, dal malore del Roland Garros e fino a questo momento, dopo un iniziale “rodaggio” nel primo e secondo turno, ha praticato il suo tennis sempre più in scioltezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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DJOKOVIC batte SINNER e vola in FINALE

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