Dal manifesto della vendetta ai raid Usa Così l’Iran torna nel mirino

Nella giornata di domenica, l’Iran è stato colpito da nuovi raid aerei. Questi sono seguiti all’attacco di una portacontainer nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio e l’abbandono dell’equipaggio. L’incidente ha portato a una serie di attacchi aerei, con bombardamenti che hanno colpito obiettivi nel paese. L’azione militare si inserisce in un periodo di escalation tra le parti coinvolte.

Nuova alba di bombe sull’Iran. Una domenica di guerra scattata dopo l’ennesimo attacco dei pasdaran contro una portacontainer nello Stretto di Hormuz. Attacco che ha provocato l’incendio del mercantile e ha costretto l’equipaggio ad abbandonarlo. «Le forze americane sono intervenute dopo che le Guardie Rivoluzionarie hanno attaccato in modo sfacciato la nave Gfs Galaxy, battente bandiera cipriota», ha specificato il Comando Centrale degli Stati Uniti, che coordina le operazioni militari di Washington in Medio Oriente, e ha reso noto di aver bombardato e colpito, in territorio iraniano, 140 siti missilistici e di droni, mezzi navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. 🔗 Leggi su Formiche.net

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